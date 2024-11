Thesocialpost.it - Overdose di caffeina tra gli adolescenti: allarme per l’abuso di energy drink

Il consumo ditra i giovani ha portato a un preoccupante aumento dei casi didi, con il numero difiniti in ospedale per sovradosaggio che è più che raddoppiato dal 2017. Secondo un nuovo rapporto di Epic Research, i ragazzi di età compresa tra 11 e 14 anni risultano particolarmente esposti a questi rischi, tanto che le visite al pronto soccorso sono significativamente aumentate.I rischi: ansia, palpitazioni e attacchi cardiaciUn consumo eccessivo dipuò provocare ansia, palpitazioni e, nei casi più gravi, attacchi cardiaci e persino la morte. A evidenziare questi rischi è Alok Patel, esperto di pediatria dello Stanford Children’s Health, che ha commentato i dati sul portale Pediatrics Today, sottolineando come l’aumento dei casi non sia solo numerico ma anche legato a sintomi di crescente gravità.