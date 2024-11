Liberoquotidiano.it - "Ha tirato giù il sedile e me lo sono trovato sopra": Alessia Merz, racconto-choc dalla Toffanin

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

"Feci il provino e mi è cambiata la vita": con queste parole, ospite di Silviaa Verissimo su Canale 5, ha parlato dei tempi di Non è la Rai. Poi ha aggiunto: "partita da sola, ma con l'idea di tornare dopo un mese, perché se non funzionavo non mi avrebbero rinnovato il contratto. E invece nonpiù tornata". Raccontando quel particolare momento della sua vita, la showgirl ha ricordato con commozione il suo agente, scomparso da poco: "Mi ha protetto tanto. Devi essere seguita in quell'ambiente,ttutto quando sei così giovane". Per la prima volta, poi, laha raccontato un episodio di molestie subìto in passato: "Cicascata. Mi avevano chiamato per propormi un film, con tanto di copione, e mi avevano detto di andare a Milano per fare il provino.