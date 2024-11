Romadailynews.it - Cina-Italia: massimo legislatore incontra il presidente Mattarella a Pechino

, 09 nov – (Xinhua) – Ilcinese Zhao Leji hato ilno Sergiooggi a. Zhao,del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo (NPC), ha dichiarato che, sotto la guida strategica dei leader dei due Paesi, lo sviluppo delle relazionicontinua a cogliere nuove opportunita’ e ottenere nuovi risultati. Sottolineando che quest’anno segna il 20esimo anniversario del partenariato strategico globale, Zhao ha affermato che lae’ pronta a lavorare con l’per approfondire gli scambi tra persone e culturali, portare le relazioni bilaterali a un livello superiore e iniettare piu’ energia positiva nelle relazioni-Europa e nella pace e stabilita’ mondiali. L’NPC dellae’ disposta a collaborare con il parlamentono per fare buon uso del meccanismo di scambio regolare e di altre piattaforme per rafforzare gli scambi, ha affermato Zhao, esortando le due parti a rafforzare gli scambi e l’apprendimento reciproco sulla legislazione, la supervisione e lo stato di diritto, al fine di fornire garanzie legali per la cooperazione pratica bilaterale.