Basket femminile, Andrea Capobianco: "La Grecia è cambiata molto dall'anno scorso"

La Nazionale italiana ditorna in campo domani a Chalkida (a circa 90 chilometri da Atene) per affrontare lanel quarto incontro del suo girone di qualificazione per i Campionati Europei 2025. Le Azzurre, ancora imbattute dopo aver inanellato tre vittorie consecutive, vanno a caccia del poker per consolidare la prima posizione in classifica. Ricordiamo che l’Italia, come le altre tre compagini del gruppo I, è già ammessa alla fase finale della rassegna continentale in qualità di Paese ospitante.Cecilia Zandalisini e compagne, reduci dal convincente successo di due giorni fa a Genova con la Cechia per 68-47, dovranno alzare ulteriormente l’asticella per imporsi anche in trasferta contro una squadra abbastanza temibile e competitiva, che rispetto alla sfida d’andata di un anno fa (vinta dall’Italia per 76-67 a Vigevano) ritrova la sua stella Mariella Fasoula.