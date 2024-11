Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2024 ore 17:45

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

DELL’8 NOVEMBREORE 17.20 SARA SPANOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULAREIN CARREGGITA ESTERNA CODE TRA LAFIUMICINO E VIA TUSCOLANAMENTRE IN INTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA LA CASSIA BIS E L’A24TERAMOSU VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIASI PROCEDE INCOLLATI ANCHE SU VIA PONTINA TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMOINFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICOÈ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24FINO ALLE ORE 20.00 GARANTITI SOLO ALCUNI SERVIZI ESSENZIALIPER QUANTO RIGUARDA LE FERROVIE REGIONALI METRE EVITERBO,IL DETTAGLIO DEL SERVIZIO MINIMO GARANTITOÈ CONSULTABILE SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATAAL MOMENTO RIAPERTE ANCHE LE METRO A E BINVECE RIMANGONO CHIUSE LA TERMINI CENTOCELLE, METRO B1 E METRO CDA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER AVERCI SEGUITO Servizio fornito da Astral