Mister Movie | Ridley Scott Parla del Ritiro di Quentin Tarantino | Fai un altro film

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.A 86 anni,dimostra ancora una volta di non volersi fermare. Con un’energia e un’etica del lavoro straordinarie, il regista britannico è pronto a lanciare Gladiator II, sequel di uno dei suoi più grandi successi, e non ha alcuna intenzione di appendere la macchina da presa al chiodo. In una recente intervista con l’Hollywood Reporter,ha commentato l’annunciatodi, noto per aver dichiarato che il prossimosarà il suo ultimo.Il Pensiero disuldiAlla domanda sul pensionamento diha reagito in modo deciso e schietto. “Non ci credo, cazzo, a quelle stronzate”, ha detto, facendo capire quanto ritenga improbabile che un regista appassionato comepossa davvero smettere.