Melonidifendiamo lavoratori meglio di sinistra al caviale

Quotidiano.net - Meloni,difendiamo lavoratori meglio di sinistra al caviale

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

"Mi dispiace che anche su questo si riesca a fare una polemica su una cosa completamente inutile, non so cosa si intenda per svilire i diritti sindacali che questo governo difende moltodellaal". Lo dice Giorgia Meloni replicando alle parole di Elly Schlein sul messaggio inviato ieri da Budapest dalla premier a un deputato di Fdi dicendo che, nonostante l'influenza, avesse preso parte al vertice informale dei 27.