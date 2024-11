Dilei.it - Gabriel Garko: “Non volevo fare coming out, sono stato costretto”

non avrebbe mai volutoout. L’attore ha fatto sapere a Ciao Maschio, il programma di Nunzia De Girolamo, che èa parlare della propria omosessualità onde evitare conseguenze spiacevoli. Da sempre molto riservato, la star di tante fiction Mediaset ha rivelato nuovi retroscena su quella confessione avvenuta qualche anno fa al Grande Fratello Vip, davanti alla collega Rosalinda Cannavò, con la quale ha finto in passato di aver avuto una relazione.Ilout diin tv“Fosseper me, per come ragiono io e per quantoriservato, il famosoout, non l’avrei mai fatto”, ha dichiaratonel programma di Nunzia De Girolamo, Ciao Maschio, in onda sabato 9 Novembre, in seconda serata su Rai1. Senza giri di parole ha ammesso di esserea rivelare la propria omosessualità.