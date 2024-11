Sport.periodicodaily.com - Atalanta vs Udinese: le probabili formazioni

Gara valida per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I friulani proveranno a contrastare l’inarrestabile ascesa dei bergamaschi.vssi giocherà domenica 10 novembre 2024 alle ore 12.30 presso il Gewiss Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRELasciata alle spalle la Champions League con la vittoria di Stoccarda, i bergamaschi ora vogliono tornare a concentrarsi sul campionato dove stanno volando. La squadra di Gasperini è reduce dal netto successo sul campo della capolista Napoli, distante ora tre punti, e non può più nascondere le sue ambizioni scudetto.I friulani sono chiamati a risollevarsi dopo aver occupato la zona Champions League. La squadra di Runjiac ha incassato tre sconfitte nelle ultime quattro, per cui ora serve una vittoria per invertire la rotta.