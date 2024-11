Anteprima24.it - Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani: “Modello Caivano riproducibile, dimostriamo che Stato c’è”

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Ilsi può riprodurre nello spirito della risposta, nell’approccio metodologico; era un cumulo di macerie e siamo riusciti, in otto mesi, a fare tutto quello che abbiamo fatto. E’ stata Meloni a fare un cambio di passo, a passare dallo sdegno all’impegno coinvolgendo tutti noi. E’ una fabbrica che non chiude mai. Dobbiamo lavorare tutti nella stessa direzione affinché il tricolore riprenda il suo spazio in un luogo abbandonato, dove la gente ricominci a pensare che non c’è l’antima che esiste lo”. Così Andreaper loe i, durante l’evento “Prima le idee, ritorno al futuro” promosso dal gruppo alla Camera dei deputati di Fratelli d’Italia ad Andria, parlando die della necessità della presenza delle istituzioni nelle periferie.