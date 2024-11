Ilrestodelcarlino.it - “Unieuro resta, anche nel basket”. Martinez (Fnac Darty): “La sede rimarrà a Forlì”

, 7 novembre 2024 – Enriqueè laureato in economia ed è entrato a far parte del grupponel 1998. Da luglio 2017 è amministratore delegato die ha guidato l’acquisizione dida parte del gruppo francese. In che modo dottorl’esito della seconda fase dell’Opa influenzerà le vostre prossime mosse? Queste dipenderanno dalla percentuale raggiunta? “Fino a domani gli azionisti diche non hanno ancora aderito alla nostra offerta hanno la possibilità di cogliere l’opportunità e conferire le loro azioni,alla luce della conferma che la stragrande maggioranza degli azionisti, compresi i principali investitori, lo ha già fatto. Abbiamo già raccolto più dei due terzi delle azioni, una quota già significativa. Siamo intenzionati a incrementarla ulteriormente perché questo faciliterà l’integrazione del gruppo combinato, a beneficio di tutte le parti.