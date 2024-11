Ilfattoquotidiano.it - “Per vent’anni ho subito abusi di ogni tipo da mia moglie: aggressione fisica, minacce, insulti verbali e umiliazioni varie”: la terribile storia di Richard Spencer

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

La vicenda diha scosso i telespettatori della Gran Bretagna. La suaè stata raccontata grazie a foto, video, testimonianze e l’intervista astesso nella serie “My Wife My Abuser”, trasmessa per la prima volta su Channel 5 e poi disponibile su Netflix Uk. Un caso di cronaca che ha lasciato tutti stupefatti.“Mi sono rassegnato al fatto che non mi riprenderò mai completamente dai suoie che avranno un impatto permanente e dannoso sulla mia vita – ha dichiarato la vittima – e su quella della mia famiglia. Glidi Sheree nei miei confronti si sono evoluti e intensificati nel tempo per punirmi ed esercitare il controllo su di me. Glisono stati nascosti al mondo esterno, compresi amici e familiari. Sheree mi ha manipolato facendomi credere che fossi corresponsabile degli