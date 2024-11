Ilgiorno.it - La Castoro Sport torna in trionfo. Diciannove medaglie da podio al meeting internazionale di Oslo

Esperienza indimenticabile e bottino di: le cinque atlete della ginnastica ritmica dellaLegnano sono rientrate trionfanti da, dove hanno rappresentato l’Italia al“Friendship Competition Norway“. Oltre 160 atleti da 17 Paesi europei e dagli Usa hanno gareggiato nelle specialità Ginnastica ritmica, Ginnastica artistica femminile e maschile accompagnati da 70 allenatori, 28 giudici e un pubblico entusiasta tra genitori, accompagnatori e appassionati norvegesi. Le atlete dellasono state accolte al rientro con calore e orgoglio. Rose Doralice Affri ha portato a casa tre argenti, un oro e il terzo posto nella Coppa All Around. Quattro ori per Elide Caracciolo. Per Alice Di Girolamo un oro, un argento e due quarti posti. Soddisfazione anche per Flora Salemme: due ori, un bronzo e un sesto posto.