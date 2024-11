Sport.quotidiano.net - Juve, 200 milioni di esercizio negativo, l’ad Scanavino: “Impatto Champions, proiezione positiva”

Torino, 7 novembre 2024 – L’dell’esclusione dallaha appesantito i dati di bilancio della, che chiude l’con un datodi 200di euro, ma converso il futuro contando appunto nel ritorno europeo e anche sui ricavi del mondiale per club. E’ giorno di assemblea degli azionisti in casantus, una occasione per fare il punto della situazione sui dati economico-finanziari del club. A farliMaurizio, che ha snocciolato i numeri a bilancio che partono da un dato dida 200di euro, cifra inficiata dalla mancata partecipazione alle coppe. Per quanto riguarda le plusvalenze si registra un effetto da 60di euro.: “Plusvalenze a 60” La macchinaè ancora costosa, ma sembra viaggiare verso una