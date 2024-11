Cultweb.it - Il discorso di Kamala Harris dopo la sconfitta elettorale è un velato attacco a Trump. Ecco le sue parole

La candidata democraticaha incassato con eleganza, ma anche forza, la durissimaottenuta per mano di Donald, che si è aggiudicato le presidenziali americane. Nonostante le critiche per aver parlato tardi, rispetto al risultatoha fatto unmolto apprezzato. Inoltre, ha parlato concongratulandosi per la vittoria. Spiegando che accettare il verdetto delle urne fa la differenza tra democrazia e tirannide. Un riferimento proprio a, che alle ultime presidenziali aveva ispirato le durissime proteste al Campidoglio, non riconoscendo, di fatto, la.Dalla sua università di Howard, a Washington, dove aveva stabilito il quartier generale,ha detto:“La luce continuerà a brillare finché noi continueremo a lottare.