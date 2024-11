Ilgiorno.it - I pm: truffa da 50 milioni. Vip nella rete del broker: da Giugiaro a Caterina Caselli

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Tra le presunte vittime compaiono Luca Cordero di Montezemolo, la cantante e produttricee il designer di auto Giorgetto. Tutti, secondo quanto emerso da un’inchiesta pere abusivismo finanziario della procura di Milano, sarebbero stati raggirati da Daniele Migani e dai suoi collaboratori. Nei confronti delè stato eseguito ieri un sequestro preventivo da 18di euro da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. L’accusa è quella di avere ideato "un sofisticato sistema societario, creato ad hoc al fine di collocare in Italia, attraverso una foltadi agenti, diverse tipologie di prodotti finanziari come polizze vita, strumenti finanziari derivati, servizi di investimento in un fondo lussemburghese". Il tutto, stando agli accertamenti, "in assenza delle prescritte autorizzazioni per operare fuori sede" e "nei confronti imprenditori del Nord Italia in possesso di ingenti patrimoni mobiliari".