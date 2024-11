Superguidatv.it - Endless Love, anticipazioni della puntata di stasera, giovedì 7 novembre: Zeynep tenta il suicidio, Nihan si ribella a Emir

Leggi l'articolo completo su Superguidatv.it

La soap turca(Kara Sevda) torna nel consueto appuntamento serale oggi –– su Canale 5. Cosa accadrà nei due episodi che prenderanno il via alle 21:37 e ci terranno compagnia fino alle 23:24 circa? Riflettori puntati su, che sopraffatta dagli eventi, tenterà il. IntantoSezin stupirà tutti quando – nel corso di una conferenza stampa – porterà alla luce i “giochi sporchi” di, e poi comunicherà al marito che non intende più lasciarsi intimidire., trame serali del 7: un bottone “compromettente”Hakan informeràche presto riuscirà ad avere accesso alle impronte digitali sul bottone rinvenuto nella stanza in cui è morto Ozan, e potrà così identificare l’assassino e scoprire il legame con.Nel frattempo Kemal andrà a casa dei genitori e cercherà nella stanza dila camicetta da cui manca un bottone.