Quifinanza.it - Decreto Crescita fino al 2027 con la mossa di Lotito, nuovo emendamento

Leggi l'articolo completo su Quifinanza.it

Si torna a parlare di uno degli argomenti più spinosi del mondo del calcio italiano negli ultimi anni: il. I vantaggi fiscali a esso legati rappresentano un’ancora di salvezza per alcuni club e, al tempo stesso, il trampolino per il salto verso il calcio che conta in Europa per altri.Il nostro sistema può sopravvivere senza? Sì, a patto di una rivoluzione, che porterebbe ad anni complicati e, potenzialmente, a una rinascita (anche della Nazionale). Non c’è però alcuna intenzione di scoprire come sarebbe la vita senza vantaggi in termini di tassazione. Lo dimostra ampiamente Claudioche, a distanza di meno di due mesi, torna all’assalto.Serie A, proroga delle detassazioniNon c’è calcio in serie A senza il. Ne è palesemente convinto Claudio, presidente della Lazio e soprattutto senatore di Forza Italia.