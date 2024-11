Cityrumors.it - Congedo parentale, cambia tutto: la proposta dell’Inps

Leggi l'articolo completo su Cityrumors.it

Possibili novità per quanto riguarda il. L’Inps ha presentato unache potrebbere molte coseIlè una misura fondamentale per le famiglie. Si tratta, infatti, di una misura che permette alla madre o al padre di stare a casa per seguire da vicino il figlio nato da poco. Un aiuto che, come evidenziato da Gabriele Fava, presidente, in audizione in Parlamento, viene preso principalmente dalla donna e poco dall’uomo.Famiglia (Pixbay) – cityrumors.itUn dettaglio da non sottovalutare se si pensa che con la nascita del bambino sono sopratle donne a lasciare il posto di lavoro e dedicarsi alla crescita del figlio. Per questo motivo l’Inps ha lanciato un qualcosa di particolarmente innovativo con l’obiettivo di invertire questa tendenza e diminuire il gap lavorativo tra i sessi.