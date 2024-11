Come salvare gli edifici storici dal climate change | Villa Matarazzo a Ercolano dimostratore innovativo

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Circa un quarto del patrimonio edilizio europeo si fregia del titolo di “storico”. Madifendiamo e preserviamo la loro sopravvivenza?Le attività di studio, ricerca e innovazione operano anche per dare risposte a queste domande. Il Progetto Caleche acronimo di “Coherent Acceptable Low Emission Cultural Heritage Efficient Renovation” si propone“faro di innovazione” nel settore del recupero del patrimonio culturale in chiave sostenibile e resiliente nei confronti dei cambiamenti climatici. Il coordinamento delle attività di dimostrazione italiane è affidato al Distretto ad Alta Tecnologia per le Costruzioni Sostenibili Stress, in collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell’Università di Napoli Federico II e la Regione Campania, e prevede un sitoin Campania:ad