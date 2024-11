Bergamonews.it - Calenda: “Se l’Europa vuole esistere nell’era Trump deve fare un salto di qualità”

, adesso”. Inizia così il post del senatore Carloche affronta il tema delle elezioni americane.“L’elezione di– si legge – conferma tante cose che purtroppo già sapevamo sulla politica di questo decennio: paura e rabbia come principale meccanismo di voto; noncuranza verso l’etica pubblica e trionfo dei conflitti di interesse; politica come capacità di intrattenere ed essere ‘star’ prima che statisti; irrilevanza sostanziale dei risultati di governo.Si vota sulla base della propria corrispondenza identitaria ed è spesso un’identità costruita contro ‘l’altro’.Tutto ciò nasce da una crisi lunga dell’Occidente innescata da parole d’ordine come globalizzazione, innovazione, multiculturalismo, diventate politiche ideologiche mal gestite da liberali e progressisti.Ora l’Occidente vive la sua ora più buia.