Vermiglio" agli Oscar europei: nomination miglior film e regia

AncheEfa (EuropeanAwards) piacedi Maura Delpero: la pellicola già Leone d’argento a Venezia – e designata a rappresentare l’Italia nella corsa– è stata candidata in due categorie, quella diregista. Due, quelle votate dai 5.000 membri della EuropeanAcademy, che pesano parecchio perché confermano comeabbia un’appetibilità internazionale che potrebbe valere anche per gli Academy Awards, nella grande notte di Los Angeles. Ilera in corsa con altri tre italiani: Misericordia di Emma Dante, Queer di Luca Guadagnino e C’è ancora domani di Paola Cortellesi.Efa solo duehanno poi ottenuto quattroa testa: Emilia Pérez di Jacques Audiard e La stanza accanto di Pedro Almodóvar, entrambi candidati anche nelle categorie principali dieuropeo, regista europeo e sceneggiatore europeo.