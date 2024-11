Lanazione.it - Pistoia, il festival “Presente Italiano” rende omaggio a Gian Maria Volonté

, 6 novembre 2024 – Si alzerà venerdì 15 novembre il sipario sulla decima edizione di “”, ilideato e diretto da Michele Galardini che celebra il nostro cinema, in programma afino al 21 novembre al cinema Roma e alla Libreria Lo Spazio. Un viaggio tra i grandi autori del passato, con unall'attorea 30 anni dalla scomparsa - e le nuove voci delcon gli autori contemporanei in concorso. «Dieci anni - afferma Galardini - non sono pochi per unche vuole raccontare ildel cinema, soprattutto in una fase di fulminei e inaspettati cambiamenti. Pre una posizione, in questo flusso, diventa necessario e allora noi scegliamo come immaginein 'La classe operaia va in paradiso’ e viremo un programma che parla di donne, lavoratori, amori tossici ma anche nuovi orizzonti affettivi, della natura e di un passato da ricordare, sempre».