Nuova legge regionale, sbarrata la candidatura a 70 sindaci della provincia di Benevento

Tempo di lettura: 2 minuti“Laelettorale approvata ieri dal ConsiglioCampania con i votisinistra avrà notevoli risvolti sul pianorappresentanza nella prossima tornata elettorale, prevista per ottobre 2025 a meno di possibili “coup de théâtre” da parte del Presidente De Luca, non nuovo a trovate sorprendenti nel caso il braccio di ferro intrapreso con il suo partito dovesse piegarsi non a suo favore. Infatti idei piccoli comuni fino a 5.000 abitanti in Campania sono circa 340 su 550 per l’esattezza 338 e indi Benevento sono la stragrande maggioranza cioè 70 su 78 non potranno più candidarsi. Lainfatti sbarra la strada aiCampania e del Sannio, poiché è stato approvato lo stop allaper tutti iin carica, salvo che gli stessi non si dimettano dall’incarico almeno tre mesi prima delle elezioni Regionali.