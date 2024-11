Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore lo scoop ha del clamoroso | si è scoperto tutto

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

Non è una novità che nonostante la separazioneabbiano un bel rapporto. Da anni ormai, per il bene del loro figlio ormai adolescente Nathan Falco, trascorrono feste e vacanze insieme, come una coppia, ma ultimamente sono più vicini che mai. Tra l’altro lei, attuale conduttrice di “Questioni di stile” ha da poco rotto con l’imprenditore Giulio Fratini, quindi è tornata single.non l’ha mai lasciata sola. A settembre ha dovuto affrontare due ricoveri in ospedale a causa di una grave infezione alle vie urinarie ed è stata in ospedale per oltre 10 giorni e durante questo periodo a tenerle la mano e tirarle su il morale c’erano proprio l’ex marito e il figlio. Leggi anche: “Sarò papà di due gemelline”. Festa nel ‘giro’ di Canale 5: l’annuncio poco dopo le nozze, più che uniti: il gossip bomba Nonostante il divorzio, che come detto risale ad anni fa, lei è rimasta a vivere a Montecarlo per stare vicina a Nathan, che ora è il collegio in Svizzera, e durante un’intervista ha confessato che a cena sono sempre loro tre insieme, spesso a casa