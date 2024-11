Calcio Elite League | l’Italia U20 sfida la Romania al Viola Park Bonucci debutta come assistente

Leggi tutto su Sportface.it

Dopo latra Italia e Irlanda del Nord dello scorso 23 febbraio, il ‘’ di Bagno a Ripoli (Firenze) tornerà ad ospitare una partita della Nazionale. Nella giornata di martedì 19 novembre alle ore 14,Under 20 affronterà lanell’incontro valido per l’. Per gli azzurrini si tratterà del secondo impegno in pochi giorni dopo quello di venerdì 15 novembre a Bia?ystok, contro la Polonia. Spicca inoltre l’esordio di Leonardo, nelle vesti didel ct Bernardo Corradi.U20laalSportFace.