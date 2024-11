Metropolitanmagazine.it - Tutte le Nomination agli European Film Awards: svelati i candidati

Sono statidi quest’anno: “Emilia Pérez”, ” The Substance” e “The Room Next Door” sono tutti in lizza per il premio come miglioreuropeo. Tra iin lizza per il premio più importante della cerimonia, che quest’anno è stato esteso anche ai documentari e aid’animazione, ci sono “Bye Bye Tiberias” di Lina Soualem; “Dahomey” di Mati Diop; “Flow” di Gints Zilbalodis; “No Other Land” di Yuval Abraham, Rachel Szor, Basel Adra e Hamdan Balla; “The Seed of the Sacred Fig” di Mohammad Rasoulof; e “Vermiglio” di Maura Delpero. “Emilia Pérez” e “The Substance” guidano lecomplessive, con ogniche ha ottenuto rispettivamente quattro. I vincitori sarannodurante una cerimonia di premiazione il 7 dicembre a Lucerna, in Svizzera.