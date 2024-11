Gamberorosso.it - Tanti piccoli viticoltori amanti del Verdicchio di Matelica. Ecco la cantina cooperativa dell'anno 2025

Leggi tutto su Gamberorosso.it

È morto da un paio di mesi Francesco Merloni, il 1° ottobre scorso, all’età di 99 anni: con il padre Aristide e il fratello Vittorio sono stati protagonisti’industrializzazione’Alta Vallesina con i capni di Ariston e Indesit che hdato lavoro a buona partea popolazione locale. Ma cosa c’entra questo con unavitivinicola nata nel 1971? Nella definizione “metal-mezzadro” di Roberto Potentini, direttore ed enologo di Belisario, si trova la risposta: i metalmeccanici di quegli anni altro non erano che i contadini usciti dal sistema agricolo mezzadrile. Belisario: il saper fare dei "metal-mezzadri" LaSociale die Cerreto d’Esi, quest'secondo la guida Vini d'Italiadel Gambero Rosso, nasce proprio con l’idea di non disperdere il patrimonio viticoloa valle, evitando gli espianti di filari ritenuti non più indispensabili al reddito di chi ogni giorno doveva recarsi in fabbrica.