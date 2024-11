Oasport.it - LIVE Real Madrid-Milan, Champions League calcio in DIRETTA: padroni di casa a trazione offensiva, rossoneri con Leao dal 1°

Leggi tutto su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAEcco le formazioni ufficiali:(4-3-3): Lunin; Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni,; Bellingham, Mbappè, Vinicius Junior. Allenatore: Carlo Ancelotti.(4-3-3): Maignan; Emerson, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata,. Allenatore: Paulo Fonseca. Buonasera amici di OA Sport e benvenuti allatestuale di, incontro valido per la quarta giornata didi. I due club si affrontano per la prima volta dopo 14 anni. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale di, incontro valido per la quarta giornata didi. I due club si affrontano per la prima volta dopo 14 anni.