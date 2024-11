Linkiesta.it - L’imbarazzo del calcio europeo davanti alle tragedie climatiche

«Non ha alcun senso giocare questa giornata». Diego Simeone,natore dell’Atlético Madrid, ha descritto cosìl’ultimo turno di campionato in cui la sua squadra ha dovuto affrontare il Las Palmas. Tre giorni prima, la regione di Valencia era stata devastata da una gravissima alluvione, i cui morti al momento hanno superato quota duecento e in cui le responsabilità accertate della politica locale sono piuttosto gravi. Eppure, nonostante la tragedia, ilspagnolo ha deciso di andare avanti, limitandosi a osservare un minuto di silenzio prima delle partite e a rinviare solamente quelle che si sarebbero dovute giocare nelle aree alluvionate, Valencia-Real Madrid e Villarreal-Rayo Vcano, più altri tre incontri di seconda divisione. La Liga non si è fermataal disastro climatico e la cosa ha creato non pochi malumori nel mondo delspagnolo.