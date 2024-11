Gamberorosso.it - Guida Michelin 2025, ecco tutti i ristoranti che conquistano le stelle

L'edizione numero 70 dellaItalia non lascia scontento chi contava “almeno” su un nuovo tristellato. Così al Teatro Pavarotti di Modena, che ha ospitato per la prima volta l'evento, i nomi sono stati chiamati l'uno dopo l'altro, con l'ormai consueta sorpresa finale e l'annuncio del nuovo ristorante salito sul gradino più top del podio. Il sogno di molti anche se le, lo sappiamo, non portano per forza lauti guadagni (in certi casi è esattamente il contrario) anche se aprono le porte a sviluppi imprenditoriali che muovono grandi economie. Ma andiamo con ordine, perché per quanto facciano rumore i tre macaron, c'è un ampio nugolo di premi che ci restituisce l'immagine della ristorazione italiana, vista – ovviamente – attraverso il filtro francese della Rossa. Dunque nonostante i cliché, i riti e la scaramanzia, la mattinata si è conclusa, tra festeggiamenti e saluti di rito, pochissime donne sul palco e qualche presenza meno prevedibile, in una Modena che si fa portavoce di una regione che riveste un ruolo simbolico per la cucina italiana e non solo per quella Food Valley tanto rilevante nel paese, ma anche per la presenza luoghi simbolo della gastronomia, come Clinica Gastronomica di Arnaldo, a Rubiera, insin dalla prima edizione e con la stella ricamata sulla giubba sin da quando queste sono comparse in Italia; è l'unico indirizzo nel nostro paese a poter vantare una tale longevità.