Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Mariani: "K-Sport con autorità». Santi: "Urbino, vittoria netta»

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Due nuove capolista in: la KMontecchio Gallo e il Chiesanuova, dietro a loro (a meno 1), la Maceratese che aveva primeggiato in questo avvio di torneo. Sei vittorie e due pareggi hanno caratterizzato la nona giornata. Riguardo le pesaresi due (l’e la K) hanno incamerato il successo mentre le altre (Urbania e Alma J. Fano) non hanno capitalizzato il risultato. Primo posto dunque per la KMontecchio Gallo. "Con la Sangiustese (a Villa San Filippo) è stata una bella gara, giocata su di un campo difficile – commenta il giorno dopo il dg della KMatteo–. Non siamo partiti benissimo, concedendo forse il primo quarto d’ora al nostro avversario che ha mostrato di essere probabilmente più abituati di noi a giocare sul quel tipo di terreno di gioco in erba artificiale non in grandi condizioni.