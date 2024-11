Bergamonews.it - A Produzioni Ininterrotte lo spettacolo “Frontiere. Lezioni sul futuro dagli italiani del West”

Bergamo. A, il festival di letteratura del lavoro organizzato dall’Associazione Crespi d’Adda, per la sezione Fuori Crespi giovedì 7 novembre alle 18 al museo di Scienze Naturali Enrico Caffi in Piazza Cittadella 9 a Bergamo Alta è la volta dellosuldel” proposto da Roberto Bonzio, giornalista, autore del progettodi Frontiera. LOPossibile? Possibile che scoprire e intrecciare storie di connazionali che sfidarono nei secoli scorsi le incognite di un territorio sconosciuto oltreoceano sia d’ispirazione per noi, oggi, impegnati a fronteggiare una Complessità che l’Intelligenza Artificiale ha reso ancor più indecifrabile? E’ quanto propone “suldel”,di Roberto Bonzio, che affiancato da due musicisti di valore, Adriano Sangineto all’arpa, Alessandro Pavesi alla tastiera, fra suggestioni, storie e personaggi straordinari, rimandi alla letteratura e al cinema, individua un nesso, quello del talento italiano, fra innovatori di oggi, esploratori e avventurieri di ieri.