Bergamonews.it - A Bergamo apre “Lo Spettro delle Delizie”, punto vendita inclusivo

. Nel cuore dista per aprire le sue porte un nuovo spazio di gusto, cultura e inclusione. Si chiama “Lo” ed è il nuovo progetto dell’Associazione Autismo è. Onlus che da anni si occupa di persone neurodivergenti eloro famiglie sul territorio Bergamasco. Ilsarà un luogo in cui la tradizione enogastronomica italiana incontra l’impegno e la dedizione di associazioni nazionali che coinvolgono persone autistiche nella produzioneloro specialità regionali, offrendo loro opportunità di apprendimento e di inclusione. Dai dolci, alla pasta secca, alle conserve passando per birre e vini di alta qualità, “Lo” sarà un luogo accogliente e innovativo, gestito direttamente da persone autistiche affiancate da educatori specializzati.