Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 04-11-2024 ore 19:10

Leggi tutto su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Vigno imminente le elezioni americane mancano ormai meno di 24 ore a essere secondo gli ultimi sondaggi di te con ha migliorato la sua posizione in Pennsylvania davanti in Arizona presidente a sorpresa prevale in Iowa ed è leggermente avanti in Nevada non Carola nel Wisconsin e Michigan e Giorgia la corsa è sempre più serrata e Trump attacca già sui brogli mi devo sono corrotti incroceranno sul risultato dice Trump tira fuori poi un’altra delle tue frasi sciocche il Tycoon attacca la stampa sostenendo che non gli dispiacerebbe se qualcuno spara se mi e aggiunge non avrei dovuto lasciare la casa bianca dopo il voto del 2000 Intanto oggi kamala Harris Donald Trump continueranno il tour de force negli Stati in bilico tra un po’ inizia la giornata con un po’ iniziare il nord carolaina poi si sposterà in Pennsylvania Apri 220 arrivi per chiudere la giornata con una manifestazione a Grand Rapid in Michigan anche la terza sarà nel pomeriggio Più o meno alla stessa ora del suo Rivale a Pittsburgh poi chiuderà la campagna sempre nello stato in bilico la Pennsylvania con un comizio è un concerto a Philadelphia con Lady Gaga e Oprah Winfrey domani Simona possiamo in Spagna nel parcheggio del centro commerciale di Valencia c’è la speranza che la tragedia annunciata apposta ridimensionarsi secondo il sindaco sono stati per ora identificati 20 veicoli senza che sia stata rilevata la presenza di vittime dopo la rabbia e la protesta esplosa ieri che ha costretto definita Esiste la regina Letizia con il premier Pedro del governatore di Valencia a interrompere la visita nelle località più colpite dall’alluvione il Monarca modificato la sua agenda ufficiale per presiedere la riunione del centro di comando delle unità militare dell’esercito ancora niente Israele ha ufficialmente comunicato alle Nazioni Unite l’attestazione delle proprie relazioni con l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi pronuncia del Ministero degli Esteri italiano dopo l’approvazione la scorsa settimana di due progetti che via è L’agenzia dell’ONU di operare in Israele l’autorità di Trana hanno eseguito la condanna a morte di un membro della comunità ebraica iraniana che era stato incriminato per omicidio Torrente rotoli Real Human Rights in Norvegia naturale per in chiusura la presidente filo maglia San Lucia giudicata un secondo mandato alla guida della Moldavia battendo con quasi il 55% dei voti l’ex procuratore sostenuto dai socialisti filorussi fermato sia 45% in un ballottaggio presidenziale considerato cruciale per il destino politico della nazione le urne sembrano così fugare ogni dubbio sul percorso della Moldavia facendo rientrare il rischio di riportare lettere pubblicato nell’orbita della Russia e confermano la scelta fatta favore dell’adesione all’Unione europea che pur di misura del referendum di due settimane fa al ballottaggio l’attuale capo dello Stato ha ottenuto la vittoria Grazie soprattutto il voto della capitale della diaspora tradizionalmente filo-occidentale era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news e torna nella prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa