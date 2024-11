Cityrumors.it - Napoli, il 17enne killer di Santo Romano confessa ma gli inquirenti hanno un dubbio: cosa cercano

Leggi tutto su Cityrumors.it

Era stato scarcerato da poco ed ha ammesso le sue responsabilità. Dietro all’omicidio del giovane, però, potrebbe esserci anche qualcun altro Aveva solo 19 anni e, nella sera del 1° novembre 2024,ha perso la vita nel comune di San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di, a causa di alcuni colpi di arma da fuoco esplosi da unreo confesso. Tutto è successo in piazza Raffaele Capasso, vicino al municipio del Comune, intorno a mezzanotte e dietro all’omicidio ci sarebbe una lite scoppiata per futili motivi tra due gruppi di ragazzi, nata probabilmente per un pestone involontario su un piede e una scarpa sporcata.ildi: per gliqualnon torna (cityrumors.