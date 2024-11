Isaechia.it - Grande Fratello, Lorenzo Spolverato frena con Shaila Gatta? L’inaspettata confidenza: “Non è la mia fidanzata, ma va!”

fa un passo indietro con? Nel bel mezzo di una conversazione con Yulia Bruschi, il modello milanese si è lasciato andare a un’inaspettata confessione: Eh ma cavoli suoi, non siamo responsabili di come intendano gli altri la nostra relazione. Non è nostra responsabilità. La nostra responsabilità è farla uscire. Sennò io verrei etichettato subito come fidanzato di, come quello che “difendeper quello”. A quel punto la gieffina gli ha chiesto: Ma state insieme? La risposta diha sorpreso i fan della coppia: Ma no! Ma va. Ma fidanzato di che. Perché c’è un titolo da dare? A quel punto, probabilmente perché in imbarazzo, il concorrente ha virato il discorso verso il rapporto fra la Bruschi e Giglio: Domani (stasera, ndr) ci sarà anche il vostro primo bacio. In diretta. Io l’ho visto.