Assassin Club | dal cast al finale tutte le curiosità sul film

Prima di approdare alla regia nel 2014 con Brick Mansion, Camille Delamarre ha "imparato" il mestiere in qualità di montatore di due celebri registi francesi legati tra loro come Olivier Megaton e Luc Besson. Nel 2015 ha poi diretto The Transporter Legacy, per poi tornare alla regia di un lungometraggio solo nel 2023 con in cui si esplora la figura del sicario pronto a ritirarsi ma costretto a svolgere un ultimo incarico, dinamica alla base anche di come Gemini Man e Killer Elite. Co-produzione tra Stati Uniti e Italia, parte da questa premessa per includere poi all'interno del proprio racconto un complesso complotto internazionale, che costringe il protagonista ad una corsa contro il tempo per poter salvare la vita propria e quella altrui. Un dunque particolarmente dinamico e ricco di colpi di scena, perfettamente in linea con quelli realizzati da Megaton e Besson, come Io vi troverò, Colombiana e Anna.