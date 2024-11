Oasport.it - Zverev riduce il ritardo da Sinner nel ranking ATP: quanti punti ha di vantaggio? La classifica prima delle Finals

Janniksi presenterà alle ATPda numero 1 del mondo con 10.330all’attivo (ilATP e la Race coincideranno alla vigilia dell’evento). Questo è il bottino che il tennista italiano si è garantito durante la stagione in corso, frutto per buona parte dei due trionfi negli Slam (Australian Open e US Open, 2.000a testa), dei tre sigilli nei Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Shanghai) edue affermazioni negli ATP 500 (Rotterdam e Halle). Il fuoriclasse altoatesino sarà tra i grandi favoriti nel torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti dell’annata agonistica, in programma sul cemento dell’Inalpi Arena di Torino dal 10 al 17 novembre.