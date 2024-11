Thesocialpost.it - Roma sprofonda ancora: terza sconfitta nelle ultime quattro partite, Juric a rischio

Lasubisce un nuovo stop in Serie A perdendo 3-2 in trasferta contro il Verona, accentuando così una crisi che mette fortemente in dubbio la permanenza disulla panchina giallorossa. Dopo 11 giornate, i capitolini scivolano in undicesima posizione con soli 13 punti, mentre i gialloblù di Zanetti salgono al dodicesimo posto con 12 punti. Il racconto della partita Lainizia aggressiva, con Dovbyk che tenta subito la conclusione al 2’, ma la palla finisce fuori. Al 12?, un gol di Zalewski viene annullato per fuorigioco: partito in posizione irregolare, l’esterno mette in rete, ma il VAR corregge la decisione. Un minuto dopo, il Verona passa in vantaggio con un errore di Zalewski in disimpegno che consente a Tengstedt di battere a rete, firmando l’1-0.