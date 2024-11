Liberoquotidiano.it - Report contro la sorella di Giuli, rivolta a sinistra: "Violenza e linciaggio", chi osa ribellarsi al metodo Ranucci

"Sono fieramente all'opposizione del governo Meloni e del ministro Alessandro, ma non posso che esprimere solidarietà a lui e soprattutto a suaAntonella, per lache sta subendo da quando il fratello ha preso il posto di Sanano". Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, lo scrive in una nota attaccando duramente Sigfrido, che per questa sera ha annunciato un servizioladel ministro della Cultura. "Prima no, non faceva notizia e non si montavano trasmissioni su di lei, non faceva ascolti. Adesso è stata costretta a raccontare di suo figlio, delle sue difficoltà, del tempo che dedica a lui, per rispondere a un attacco mediatico che con la politica non dovrebbe entrarci nulla.