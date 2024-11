Lanazione.it - Montecatini International Short Film Festival al via con la rassegna di registi esordienti

, 3 novembre 2024 - Il, in programma dal 4 al 10 novembre, parte subito in quarta con una novità: martedì 4 novembre la manifestazione diretta da Marcello Zeppi inaugura la sua edizione 2024 con il battesimo della sezionedu Garage, coordinata da Stefano Faggiorini, dedicata al cinema indipendente e in particolare gli allievi delle scuole, delle accademie e delle università di cinema.Du Garage, realizzato in collaborazione con l’Accademia Cinema Toscana, ha come fulcro il cinema indipendente ed è uno spazio creativo e “irregolare”, fuori dagli schemi, che ospita cortometraggi, videoclip e book trailer di autoriche affrontano tematiche sociali, inclusive e contemporanee, con proiezioni, dibattiti e confronti aperti.