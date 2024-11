Gamberorosso.it - "Ero diventato schiavo dell'alcol": così l'attore Tom Holland ha smesso di bere (e creato una linea di birre analcoliche)

Quel Dry January doveva essere solo una piccola sfida e invece gli ha cambiato la vita per sempre. Tom, l’famoso per aver interpretato Peter Parker in Spider-Man: Homecoming (2017), lancia ora unadianiche chiamata Bero. Da quel gennaio sobrio del 2022,non ha mai più ripreso ae ora vuole fornire un’opzione gustosa per tutti gli altri coloro che hanno seguito il suo esempio. L'che haper sempre diIniziativa lanciata da Alcohol Change UK, il Dry January è servito all’per rendersi conto degli effetti che l’avevano avuto su di lui. Durante una puntata del podcast On Purpose with Jay Shetty,ha dichiarato che abbandonare l’acol è stata «la miglior cosa mai fatta» dopo aver realizzato quanto in realtà ne fosse dipendente.