Sport.quotidiano.net - Equilibrio e pazienza: la squadra c’è. Miranda mette in mezzo mille cross. De Silvestri, il mestiere del ’sindaco’. Per Freuler un errore a colpo sicuro

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Ravaglia 6 Dimostra il suo valore quando al 23’ blocca il tiro a distanza ravvicinata di Krstovic: prodezza virtuale, perché a monte c’è il fallo di Pierotti su. Il resto è un pomeriggio di svago. De6,5 Cancella Banda dal campo: tutt’altro che scontato. Così come non era scontato soffiare la titolarità per la seconda volta di fila a Posch e Holm. Bella Lollo. Beukema 6,5 Giganteggia contro un Krstovic che però è in versione fantasma. Al 90’ anticipa di un soffio Coulibaly correndo un rischio penalty: ma è lui ad arrivare per primo sul pallone. Lucumi 6,5 Voto alto non perché faccia cose egregie, ma perché chi gli gioca contro fa scena muta.atore seriale: alla fine ne scoccherà ben 16. Tra questi il più importate è ilche all’85’ atterra sulla testa di Orsolini. Classico pallone solo da buttare dentro e l’Orso lo fa egregiamente.