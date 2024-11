Caserta i neosposi scomparsi sono tornati a casa | sentiti dai carabinieri di Napoli

Leggi tutto su Open.online

Maria Zaccaria e Pietro Montanino, idal 29 ottobre, sipresentati oggi, 3 novembre, adel padre di lui per ritirare la macchina. La coppia è poi partita per Cesa () dove idili stanno ora sentendo, anche per accertare le eventuali responsabilità genitoriali. I giovani erano convolati a nozze il 25 ottobre e avevano fatto perdere le loro tracce quattro giorni dopo. A Frattamaggiore, nel Napoletano, avevano lasciato i figli ai nonni ed erano usciti per una camminata. Alle 17.00 di quel giorno Zaccaria aveva chiamato la sorella con il telefono del marito per chiederle di andare a prendere il figlio di sette anni al calcetto per un imprevisto dell’ultimo momento. Poi da quella chiamata il vuoto: la donna aveva lasciato il cellulare ae il marito risultava irraggiungibile.