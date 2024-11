Gamberorosso.it - Le caffetterie sono i nuovi ristoranti: l'appuntamento per le nuove generazioni è al bar

Millenials e Gen Z non rinunciano al loro caffè quotidiano, nonostante l'impennata dei prezzi. Nel Regno Unito, per esempio, si spendono più di 700 sterline l’anno in caffè (oltre 830 euro), stando a quanto emerge dall’indagine commissionata da McDonald’s, che sul suo format cafè ha puntato molto. In Italia, le cose nonmolto diverse: basti pensare che a Roma, dopo undici anni e una lucida riflessione, il titolare del ristorante Marzapane ha scelto di cambiare format e darsi alla pasticceria. E così, la creatura di Mario Sansone si è trasformata in una bakery con caffetteria, per permettere ai dipendenti di avere un miglior equilibrio tra vita privata e lavorativa, con orari meno restrittivi e turni più leggeri.