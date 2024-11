Terzotemponapoli.com - Caressa: “Anguissa? Partita strepitosa contro il Milan, è il vero regista difensivo della squadra”

Fabio, giornalista, sul suo canale YouTube ha parlato del Napoli di Antonio Conte. Queste le sue parole: “ha giocato unail, è stato secondo me nettamente il migliore in campo, anche più di Lukaku e Kvaratkhselia. Divido il migliore in campo con Politano, sta giocando anche da terzino se serve, però più rimane pericoloso davanti soprattutto se lariparte. E quindi è importantissimo così come. Lache il Napoli ha vintoil, ha vinto soffrendo ma neanche tanto. Diciamo mettendosi con una buona predisposizione alla sofferenza, poi non c’è stato bisogno di soffrire oltremodo, ma questo è un Napoli difficilissimo da battere, e Politano è l’esempio del giocatore che si mette a disposizione, fa quello che serve e quello che si deve fare.