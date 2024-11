Domotek è al lavoro in vista della prossima sfida. Sottorete al sabato in casa del Campobasso, scenario che rievoca grandi sfide di coppa nella passata stagione. Dopo una settimana di riposo, il punto con il mister degli amaranto, Antonio Polimeni.Un ritorno a Campobasso. Campo ostico. Che Reggiotoday.it - Serie A3, mister Polimeni assicura: "La Domotek darà battaglia a Campobasso" Leggi tutto su Reggiotoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Reggiotoday.it: Laè al lavoro in vista della prossima sfida. Sottorete al sabato in casa del, scenario che rievoca grandi sfide di coppa nella passata stagione. Dopo una settimana di riposo, il punto con ildegli amaranto, Antonio.Un ritorno a. Campo ostico. Che

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:A3,assicura: "La Domotek darà battaglia a Campobasso";A3,dalla Domotek: "Ogni partita sarà una battaglia"; Domotek Volley,: "contro Modica gara intensa";: "A Modica è stato un match intenso, la Domotek Volley ha vinto con la testa";A3, il punto di: "Grande fiducia nel gruppo amaranto Domotek";A3, il punto di: "Grande fiducia nel gruppo amaranto Domotek"; Approfondisci 🔍

Serie A3, mister Polimeni assicura: "La Domotek darà battaglia a Campobasso"

(reggiotoday.it)

La Domotek è al lavoro in vista della prossima sfida. Sottorete al sabato in casa del Campobasso, scenario che rievoca grandi sfide di coppa nella passata stagione. Dopo una settimana di riposo, il ...

Serie A3, l'analisi post gara di mister Polimeni: "La mia Domotek sa lottare"

(reggiotoday.it)

Ecco l’analisi del mister Antonio Polimeni: "E’ stata una partita combattutissima. Lagonegro è un’ottima squadra, l’ha dimostrato alla prima di campionato e anche qui, abbiamo combattuto e vinto ...

Serie A3, il punto di mister Polimeni: "Grande fiducia nel gruppo amaranto Domotek"

(today.it)

Nello scorso weekend, invece, gli amaranto si sono allenati insieme all’Aquila Bronte di Serie B. Ecco le impressioni del mister Antonio Polimeni: “E’ stato un test attendibile. Il ...

Serie A3, mister Polimeni dalla Domotek: "Ogni partita sarà un battaglia"

(today.it)

Buona la prima per la Domotek Volley Reggio Calabria Vittoria 1-3 a Modica e primo storico successo in Serie A3. I reggini ritorneranno in campo domenica alle ore 18 al Palacalafiore per affrontare la ...