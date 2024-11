Presidenziali Usa 2024, Harris e Trump in Wisconsin: duello all'ultimo voto - A quattro giorni dalle Presidenziali americane , le campagne elettorali dei candidati si concentrano su Wisconsin e Michigan, due dei sette Stati chiave , cioè in bilico e considerati decisivi per la vittoria finale. Kamala Harris farà tappa a Janesville e Little Chute, in Wisconsin, e poi andrà a West Alli s, dove interverrà la rapper Cardi B., che lancerà un messaggio per invitare le donne ad Feedpress.me - Presidenziali Usa 2024, Harris e Trump in Wisconsin: duello all'ultimo voto Leggi tutto su Feedpress.me (Feedpress.me - venerdì 1 novembre 2024)- A quattro giorni dalleamericane , le campagne elettorali dei candidati si concentrano sue Michigan, due dei sette Stati chiave , cioè in bilico e considerati decisivi per la vittoria finale. Kamalafarà tappa a Janesville e Little Chute, in, e poi andrà a West Alli s, dove interverrà la rapper Cardi B., che lancerà un messaggio per invitare le donne ad

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Trump attacca Liz Cheney: "Vorrei vedere cosa penserebbe con un fucile puntato contro" - Il video di Trump: "Liz Cheney è un falco da guerra, ma vorrei vederla con un fucile puntato contro"; Elezioni: Kamalachiude la campagna elettorale con un comizio a Washington D.C.; Tutto quello che c'è da sapere sulle elezioni negli Stati Uniti del 5 novembre; Elezioni, Kamalasfida Donald Trump a sottoporsi a un test cognitivo; Ultimi sondaggi sulle elezionisue Trump, chi è in vantaggio a pochi giorni dal voto;e Trump in Wisconsin: duello all'ultimo voto; Approfondisci 🔍

Presidenziali Usa 2024, Harris e Trump in Wisconsin: duello all'ultimo voto

(gazzettadelsud.it)

A quattro giorni dalle presidenziali americane, le campagne elettorali dei candidati si concentrano su Wisconsin e Michigan, due dei sette Stati chiave, cioè in bilico e considerati decisivi per la ...

Usa 2024, il video di LeBron James contro Trump: "Di cosa stiamo parlando? La scelta è chiara, votate Kamala Harris"

(repubblica.it)

Il giocatore di basket Nba LeBron James ha ufficializzato il proprio sostegno alla candidata democratica Kamala Harris nelle elezioni presidenziali Usa del 5 novembre. In un post pubblicato su X, il ...

Pennsylvania: ecco perché sarà decisiva per le Presidenziali Usa. I latinos voteranno Kamala Harris? Trump punta sugli Amish

(firstonline.info)

A pochi giorni dall'Election day, Trump e Harris concentrano i loro massimi sforzi sui sette Stati in bilico: la Pennsylvania lo è più di tutti ma, stando ai sondaggi, i due candidati viaggiano sul te ...

Elezioni Usa 2024: ecco come si vota

(vanityfair.it)

Non si votano direttamente i candidati, ma dei rappresentanti, i grandi elettori, che poi eleggeranno il presidente. Basta un voto in più per ottenere tutti i grandi elettori di uno Stato ...