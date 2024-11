Ilgiorno.it - Olevano Lomellina, ladri entrano dalla finestra e riescono a rubare gioiello d'oro

(Di venerdì 1 novembre 2024)(Pavia), 1 novembre 2024 - Isono entratie hanno messo a soqquadro tutta la casa, trovando e rubando gioielli d'oro. Il furto è stato messo a segno nella mattina di ieri, giovedì 31 ottobre, in via Gramsci a. Approfittando dell'assenza dei proprietari, rimasti fuori casa per tutta la mattinata, i malviventi hanno forzato ladel soggiorno e si sono così introdotti nell'abitazione, una casa indipendente. Come purtroppo accade sempre in simili circostanze, le vittime hanno scoperto l'accaduto solo al loro rientro, trovando la casa devastata dall'incursione dei. Dall'abitazione, in base ai primi riscontri, sarebbero spariti alcuni gioielli d'oro, per un valore che deve ancora essere quantificato, ma che non sembrerebbe essere particolarmente ingente.